Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщает о назначении нового...

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщает о назначении нового председателя Кольчугинского городского суда.Указом Президента Российской Федерации от 4 января 2023 года № 1 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" председателем Кольчугинского городского суда назначен Макаров Олег Владимирович. На этой должности он проведет 6 лет.Отметим, что Олег Владимирович приступил к обязанностям судьи в Кольчугинском суде в 2010 году.Фото: https://xn----gtbmba8anefap3i.xn--p1ai/