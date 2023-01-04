Во Владимирской области пройдет хоккейный турнир памяти Александра Рагулина.
В Судогде соберутся...
Во Владимирской области пройдет хоккейный турнир памяти Александра Рагулина.
В Судогде соберутся юные хоккеисты из разных уголков страны.
В Ледовом дворце пройдет XXII Всероссийский турнир памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.
На ледовой арене встретятся команды из Владимирской, Тверской, Кемеровской, Ленинградской, Волгоградской, Тюменской областей, республик Удмуртия и Башкортостан.
Торжественное открытие состоится завтра, 5 января, в 13 часов, сообщает телеграм-канал Правительства Владимирской области.
Видео: t.me/region33vladimir
Фото: pxfuel.com/