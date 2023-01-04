Во Владимирской области пройдет хоккейный турнир памяти Александра Рагулина. В Судогде соберутся...

Во Владимирской области пройдет хоккейный турнир памяти Александра Рагулина.В Судогде соберутся юные хоккеисты из разных уголков страны.В Ледовом дворце пройдет XXII Всероссийский турнир памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.На ледовой арене встретятся команды из Владимирской, Тверской, Кемеровской, Ленинградской, Волгоградской, Тюменской областей, республик Удмуртия и Башкортостан.Торжественное открытие состоится завтра, 5 января, в 13 часов, сообщает телеграм-канал Правительства Владимирской области.Видео: t.me/region33vladimirФото: pxfuel.com/