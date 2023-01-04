Во Владимирской области Рождественский концерт пройдет в Музее хрусталя. 6 января в 18.00 в Музее...

Во Владимирской области Рождественский концерт пройдет в Музее хрусталя.6 января в 18.00 в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном состоится Рождественский концерт «Взошла звезда ясная» с участием лауреатов Всероссийских и международных конкурсов Алины Васильевой (сопрано) и Сергея Васильева (фортепиано)В канун Рождества, в окружении волшебного хрусталя, переливающегося сотнями светящихся огней, в благородных интерьерах одного из красивейших соборов XIX-XX вв. с прекрасной акустикой пройдет концерт, посвященный Светлому Празднику. Здесь прозвучит духовная и светская музыка великих композиторов, а также зимние песни и колядки, отражающие суть Рождества, его дух и традиции, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Музыканты родились и выросли во Владимире, обучались исполнительскому мастерству сначала в родном городе, затем в московские вузах и проходили стажировку в Великобритании и в Италии. Творческий союз существует уже более 10 лет. За это время Сергей и Алина выступали на различных концертных площадках не только в России, но и за рубежом. В Георгиевском соборе музыканты будут выступать впервые.Билеты можно прибрести на сайте.Фото https://www.pxfuel.com