Во Владимирской области за сбыт фальшивых купюр задержаны мошенники В Юрьев-Польском районе...

Во Владимирской области за сбыт фальшивых купюр задержаны мошенникиВ Юрьев-Польском районе задержаны двое жителей Московской области, подозреваемых в сбыте поддельных денег.Ранее в полицию поступили сообщения об обнаружении в магазинах пятитысячных банкнот с признаками подделки. Было установлено 5 точек, где 26- и 30-летний мужчины сбывали фальшивки, передавая их в качестве оплаты за товар и получая сдачу настоящими деньгами. Все пять поддельных банкнот изъяты.Сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Юрьев-Польскому району, подразделения Госавтоинспекции при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области мошенники были задержаны в конце декабря и заключены под стражу.УМВД России по Владимирской области напоминает гражданам о внимательности при расчетах наличными.Фото: freepik.com