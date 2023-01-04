ГИБДД проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Во Владимире утром 4 января на трассе Р-132 фура вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП погиб водитель большегруза.Автокатастрофа произошла в 09:20 утра в районе Огуречной горы. Двигавшийся в сторону столицы грузовик зацепил ограждение, выехал с проезжей части и врезался в опору линий электропередач. От полученных травм автомобилист скончался на месте происшествия.ГИБДД проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.