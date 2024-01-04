Актер Александр Ширвиндт провел праздничную ночь в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Об этом он рассказал в соцсетях.

Актер Александр Ширвиндт провел праздничную ночь в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Об этом он рассказал в соцсетях.89-летний Александр Ширвиндт не теряет активности и энергии. Его острый ум и превосходное чувство юмора до сих пор радуют поклонников. Они всегда с нетерпением ждут его появления на телеэкранах и пересматривают любимые картины с его участием. Но иногда организм дает сбой, и здоровье подводит. Так случилось и конце прошлого года. В течение нескольких месяцев Ширвиндт проходил лечение в госпитале и встретил 2024 год на больничной койке."Вот когда долго-долго живешь, привыкаешь. Думаешь, что всегда будет долго-долго... Не получается", – цитирует артиста .В своем видеообращении Александр Анатольевич отметил, что в такие моменты очень важно попасть в хорошие руки. Ему повезло с врачами, они смогли оказать помощь выдающемуся артисту.Александр Ширвиндт отметил каждого, кто помогал ему, и поблагодарил весь персонал госпиталя за то, что его окружили заботой и вниманием. По мнению артиста, там царит атмосфера доброжелательности, любви и надежды, и это помогает выздоравливать. Сейчас состояние артиста стало лучше, у него взяли финальные анализы перед выпиской.