Боец медицинского батальона передал губернатору Владимирской области Александру Авдееву стяг...

Боец медицинского батальона передал губернатору Владимирской области Александру Авдееву стяг БогородицыГлава региона Александр Авдеев встретился с недавно вернувшимся из зоны СВО добровольцем Геннадием Прохорычевым. Боец медицинского батальона передал губернатору стяг Богородицы.- Наши ребята и все, весь медицинский персонал попросил за помощь передать вам и региону.Эту реликвию медицинскому батальону вручила группа разведчиков, получивших ранения - в благодарность за спасение их жизней. Губернатор заявил, что стяг теперь будет храниться на Владимирской земле, которая, цитирую: воспитала не одно поколение достойнейших граждан нашей страны.