Жизнь животных всегда интересна. Мало какого человека не тронет новость про то, как спасатели помогли собаке, провалившейся под лед, или как котенок с особенностями развития обрел дом и стал

Жизнь животных всегда интересна. Мало какого человека не тронет новость про то, как спасатели помогли собаке, провалившейся под лед, или как котенок с особенностями развития обрел дом и стал звездой соцсетей. «Шестой канал» предлагает подборку самых ярких новостей уходящего года, героями которых были братья наши меньшие. В январе на пожаре в Гусь-Хрустальном едва не погибла