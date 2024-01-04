Ласточка с пассажирами в морозы застряла под Владимиром без света и отопления Скоростной...

"Ласточка" с пассажирами в морозы "застряла" под Владимиром без света и отопленияСкоростной электропоезд «Ласточка», следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву застрял ночью в районе станции Петушки Владимирской области. Об этом сообщается в ТГ-канале "Мой Нижний Новгород".«Сначала всех пассажиров эвакуировали из последних вагонов в первые три. Сотни человек ехали стоя больше часа до станции Петушки. Поезд остановили и уже час стоим без движения. Никакой информации пассажирам не дают, в вагонах нечем дышать, к туалетам не протиснуться. Люди падают в обморок. Многие уже опоздали на свои рейсы», рассказали свидетели происшествия.В поезде отключилось отопление, осталось только резервное освещение. Предварительно, причиной остановки стало обледенение контактной сети. К месту ЧП был отправлен тягач.В итоге поезд прибыл в точку назначения, где пассажирам оказали медицинскую помощь.Отставание от графика составило 2,5 часа.Фото: официальный ТГ-канал РЖД, ТГ-канал "Мой Нижний Новгород"