Мусорный коллапс: во Владимирской области готовы искать нового регоператора Жители Владимирской...

Мусорный коллапс: во Владимирской области готовы искать нового регоператораЖители Владимирской области уже долгое время жалуются на качество вывоза мусора. Баки во дворах жилых домов переполнены, площадки вокруг завалены. По словам жителей, про мусор в городе просто забыли.На оперативном совещании с губернатором Александром Авдеевым остро обсудили вопрос с проблемой вывоза мусора."Держим на контроле ситуацию с вывозом мусора. Регоператор «Биотехнологии» сообщает о нехватке водителей мусоровозов. Если не нарастит штат, предлагаем ему задуматься о расторжении контракта с регионом. Мы согласны принять «отставку» и искать нового регоператора", пояснил губернатор.Фото: ГТРК "Владимир"