Мусорный коллапс: во Владимирской области готовы искать нового регоператора
Жители Владимирской...
Мусорный коллапс: во Владимирской области готовы искать нового регоператора
Жители Владимирской области уже долгое время жалуются на качество вывоза мусора. Баки во дворах жилых домов переполнены, площадки вокруг завалены. По словам жителей, про мусор в городе просто забыли.
На оперативном совещании с губернатором Александром Авдеевым остро обсудили вопрос с проблемой вывоза мусора.
"Держим на контроле ситуацию с вывозом мусора. Регоператор «Биотехнологии» сообщает о нехватке водителей мусоровозов. Если не нарастит штат, предлагаем ему задуматься о расторжении контракта с регионом. Мы согласны принять «отставку» и искать нового регоператора", пояснил губернатор.
Фото: ГТРК "Владимир"