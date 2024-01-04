Народные приметы на 5 января. Что запрещено делать в Федулов день, чтобы не провести весь год в...

Народные приметы на 5 января. Что запрещено делать в Федулов день, чтобы не провести весь год в проблемах и болезнях?В пятницу 5 января 2024 года в народном календаре отмечается Федул Зимний, другими словами Федулов день. По погоде этого дня судят, каким будет ноябрь. Если ясно и морозно, то в ноябре будет солнечно и относительно тепло. Если же сыро и слякоть, то будет предпоследний месяц года дождливым и промозглым.Родившимся в этот день нужно носить оберег, выполненный из красного или черного агата. Эти камни защищают своих владельцев от темных сил. В древности считалось, что люди, появившиеся на свет 5 января, будут отличными пастухами.В этот день почитается память Феодула. По мнению наших предков, на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому было принято печь печенье в форме коровок, овечек, козочек и птицы. Печенюшки тоже заворачивали сразу в полотенце, чтобы злые духи и следа на них не оставили.Что можно и нельзя делать в Федулов день?На Руси Федулов день посвящали заботе о домашних животных. Крестьяне особо щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания.Женщины 5 января обычно пекли сладкое печенье в форме домашних птиц, овец и коров к святкам. Федулов день считался последним днем для завершения приготовлений к Рождеству Христову.Запрещалось людям пить утреннее молоко. Им нужно было напоить животных, тогда у них будут силы пережить сильные морозы и нападки завистников, колдунов и ведьм.Нельзя делать в день Федула уборку возле печки (кухонной плиты), иначе можно потревожить Домового, и он не сможет защитить дом от темных сил.Нельзя пользоваться острыми предметами – ножами, топорами или вилками, так как ими можно пораниться. А рана, полученная в этот день, год после не заживает.Запрещено в этот день рассказывать о своем сокровенном желании, иначе оно никогда не исполнится.Сегодня нельзя ходить в старой нестираной одежде, поскольку к ней липнут все недуги и неприятности. Тому, кто ослушается запрета, грозит весь год провести в проблемах и болезнях.Народные приметы на 5 января 2024 годаЕсли идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.Беспокойное поведение кур предвещает метель.Лошадь храпит – к снежной буре.На Федула принято молиться Богородице и читать Священное Писание. Люди стараются доделать свои дела к Рождеству.Фото: freepik.com