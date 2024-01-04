Председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова встретилась с семьями участников СВО Председатель...

Председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова встретилась с семьями участников СВОПредседатель ЗакСобрания Ольга Хохлова встретилась с семьями участников СВО, которые прямо сейчас, на линии фронта, защищают нашу страну. Совместно с представителями областного Правительства и волонтерами они обсудили меры поддержки семей военнослужащих.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Нам захотелось особо встретиться с семьями, поздравить их с наступающим новым годом. Поддержать их. Какой-то сувенир вручить. Пообщаться. Поговорить по душам. Это получилось.Хотя,может быть,мало говорили сами жены. Они больше слушали, кивали. Но были и улыбки. И это уже радует.В регионе действует целый комплекс мер поддержи. Поэтому стоит не стесняться обращаться в местные отделы соцзащиты и центры занятости, звонить на горячие линии профильных министерств- подчеркивают чиновники. Помощь семьям оказывает и Фонд «Защитники Отечества» – его представительства открыты в каждом городе. Волонтеры призывают всех неравнодушных людей помочь в изготовлении маскировочных сетей для фронта. В области работает 26 пунктов плетения волонтерского центра "Масксети33".