Региональное МЧС развернуло пункты обогрева на дорогах Владимирской области. Как уберечься от...

Региональное МЧС развернуло пункты обогрева на дорогах Владимирской области. Как уберечься от обморожения и переохлаждения?Во Владимирскую область пришли морозы, а вместе с ними и риски получить переохлаждение и обморожение. Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем ТГ-канале, из-за аномальных морозов региональное МЧС развернуло пункты обогрева на автомобильных дорогах, а также действуют центры помощи гражданам без особого места жительства. Помочь им можно, обратившись по круглосуточному телефону 8 800 450 01 21.Минздрав Владимирской области дает рекомендации, как вести себя в случае обморожения:Одевайтесь соответственно погоде, собираясь на длительную прогулку, т.к. частой причиной обморожений является изменение погодных условий (вышли из дома днем при температуре -5, а к вечеру похолодало до -15)Оказавшись в мороз на улице, постарайтесь максимально закрыть все открытые участки лица и тела (поднимите воротник пальто, обмотайте шарф вокруг лица и пр.)Не пытайтесь согреться при помощи алкоголя - после выпитого наступит обратный эффект ещё большего замерзания. Кроме того, по мере потребления алкоголя, вы будете терять критику и осторожность.При замерзании постарайтесь провести какие-либо согревающие мероприятия, чтобы улучшить кровоток (энергично шагайте, прыгайте).Обратитесь к врачу, если обнаружили признаки обморожения (побеление кожи, потеря чувствительности).Ни в коем случае не растирайте и не нагревайте место обморожения. Это приводит к разрыву мелких сосудов и повреждению тканей. Рекомендуется создать условия «термоса» - укутать поврежденный участок в теплое одеяло для медленного согревания и восстановления.В 2023 году в Больницу скорой медицинской помощи г. Владимира с обморожениями или иными эффектами воздействия низких температур (переохлаждение, гипотермия) обратились более 20-ти человек, рассказал главный врач Больницы скорой медицинской помощи г. Владимира Анатолий Уколов.Фото: freepik.com