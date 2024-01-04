Изменения затронут городские и пригородные сообщения.

Во Владимирской области поднимут тарифы на проезд в общественном транспорте с 10 января.Подорожание в пригородном сообщение составит до 3,87 рублей за пассажирокилометр.Изменения также коснутся районных центров и других городов: в Вязниках – с 25 до 28 рублей,в Гусь-Хрустальном – с 27 до 29 рублей, в Александрове проезд подорожает с 25 до 27 рублей, в Гороховце – с 27 до 30 рублей, в Камешково – с 54 до 55 рублей, в Киржаче – с 28 до 31 рубля, в Кольчугино – с 29 до 32 рублей.Повышения тарифов не анонсировали пока во Владимире.