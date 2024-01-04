Смотрите Вести в 14.40: Владимирская область проходит испытание лютыми январскими...
Смотрите "Вести" в 14.40: Владимирская область проходит испытание лютыми январскими морозами
Нелётная погода
- В духоте и без отопления. Около трехсот пассажиров скоростного поезда "Ласточка" застряли под Владимиром.
Большой минус
- Машины не заводятся, массовые мероприятия отменяются. Регион проходит испытание лютыми январскими морозами.
Лучше по-хорошему
- И возвращение Трубадура и Принцессы. Фильм-сказка "Бременские музыканты" - на больших экранах.