Смотрите Вести в 14.40: Владимирская область проходит испытание лютыми январскими...

Смотрите "Вести" в 14.40: Владимирская область проходит испытание лютыми январскими морозамиНелётная погода- В духоте и без отопления. Около трехсот пассажиров скоростного поезда "Ласточка" застряли под Владимиром.Большой минус- Машины не заводятся, массовые мероприятия отменяются. Регион проходит испытание лютыми январскими морозами.Лучше по-хорошему- И возвращение Трубадура и Принцессы. Фильм-сказка "Бременские музыканты" - на больших экранах.