Стали известны подробности пожара в деревне Губино Селивановского района, где погиб...
Стали известны подробности пожара в деревне Губино Селивановского района, где погиб человек
Напомним, сегодня утром произошел пожар в жилом доме Селивановского района. По словам пресс-службы МЧС, в квартире после пожара нашли тело погибшего.
В настоящее время Следственным Комитетом проводится процессуальная проверка. Им оказался мужчина,1955 года рождения - хозяин квартиры. Предварительно, причиной пожара могло стать возгорание обогревательного прибора.
"Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются лица, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего", - уточняют в ведомстве.
В связи с участившимися в праздничные дни фактами гибели граждан в результате пожаров следственное управление напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и призывает не использовать самодельные или неисправные обогревательные и иные электрические приборы, следить за состоянием электропроводки, не оставлять работающие электроприборы без присмотра.
Фото: freepik.com