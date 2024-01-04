Стали известны подробности пожара в деревне Губино Селивановского района, где погиб...

Стали известны подробности пожара в деревне Губино Селивановского района, где погиб человекНапомним, сегодня утром произошел пожар в жилом доме Селивановского района. По словам пресс-службы МЧС, в квартире после пожара нашли тело погибшего.В настоящее время Следственным Комитетом проводится процессуальная проверка. Им оказался мужчина,1955 года рождения - хозяин квартиры. Предварительно, причиной пожара могло стать возгорание обогревательного прибора."Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются лица, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего", - уточняют в ведомстве.В связи с участившимися в праздничные дни фактами гибели граждан в результате пожаров следственное управление напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и призывает не использовать самодельные или неисправные обогревательные и иные электрические приборы, следить за состоянием электропроводки, не оставлять работающие электроприборы без присмотра.Фото: freepik.com