Температура воздуха во Владимирской области достигает рекордных значений По прогнозам синоптиков,...

Температура воздуха во Владимирской области достигает рекордных значенийПо прогнозам синоптиков, похолодание во Владимирской области достигло апогея. Прошлая ночь для владимирцев была самая холодная. Градусники держались на отметке -30 градусов.Завтра (5 января 2024 года) в регионе ожидается переменная облачность и вновь обойдётся без осадков, местами возможно образование изморози.Температура воздуха днем -22°C. Ночью столбик термометра опустится до -26°C.Ветер северный, 2м/с.Атмосферное давление 744 - 746 мм ртутного столба.Народные приметы о погоде:По погоде в эту дату можно понять, какой будет середина осени. Если идет снег, то осенний период окажется дождливым. А вот ясная погода предвещает теплую осень.Фото: freepik.com