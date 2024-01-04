Ученики владимирской гимназии провели новогоднюю благотворительную ярмарку
Добро делать просто....
Ученики владимирской гимназии провели новогоднюю благотворительную ярмарку
Добро делать просто. Ученики 23 гимназии областного центра провели новогоднюю благотворительную ярмарку "От сердца к сердцу".
- Мы принесли сегодня пирожки с ананасом.
- Сегодня мы продаем разные поделки, сертификаты на оценку или на неделание домашней работы.
- Ребята должны понимать, что они делают что-то полезное для тех, кому нужна помощь. Приятно поучаствовать в таком большом действе.
Свежая выпечка, торты, пирожные, пироги, а также куклы ручной работы и новогодние игрушки. Дети, родители, учителя - каждый охотно вносит частицу добра в общее дело. Такая благотворительная ярмарка проходит в гимназии более 20 лет. В этот раз все вырученные средства пойдут на помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям.
Елена Курицына, директор лингвистической гимназии №23 г. Владимира:
- Вот это доказательство большой помощи окружающим. Люди должны знать, что добро все победит.