Ученики владимирской гимназии провели новогоднюю благотворительную ярмарку Добро делать просто....

Ученики владимирской гимназии провели новогоднюю благотворительную ярмаркуДобро делать просто. Ученики 23 гимназии областного центра провели новогоднюю благотворительную ярмарку "От сердца к сердцу".- Мы принесли сегодня пирожки с ананасом.- Сегодня мы продаем разные поделки, сертификаты на оценку или на неделание домашней работы.- Ребята должны понимать, что они делают что-то полезное для тех, кому нужна помощь. Приятно поучаствовать в таком большом действе.Свежая выпечка, торты, пирожные, пироги, а также куклы ручной работы и новогодние игрушки. Дети, родители, учителя - каждый охотно вносит частицу добра в общее дело. Такая благотворительная ярмарка проходит в гимназии более 20 лет. В этот раз все вырученные средства пойдут на помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям.Елена Курицына, директор лингвистической гимназии №23 г. Владимира:- Вот это доказательство большой помощи окружающим. Люди должны знать, что добро все победит.