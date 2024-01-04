«Лада» перевернулась в начале января этого года в районе деревни Городок Камешковского района. Машина съехала с дороги, в итоге пятеро пассажиров пострадали. Их доставили в больницу,

«Лада» перевернулась в начале января этого года в районе деревни Городок Камешковского района. Машина съехала с дороги, в итоге пятеро пассажиров пострадали. Их доставили в больницу, сообщили в спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа. Оценив ситуацию, спасатели отключили аккумуляторное питание автомобиля. Иначе пострадавшая легковушка могла загореться. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: РОССОЮЗСПАС