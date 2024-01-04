В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся раритетные предметы прошлого В...

В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся раритетные предметы прошлогоВ рождественские дни праздничная атмосфера царит в домах благодаря неотъемлемому новогоднему символу – украшенной елке и подаркам под ней. Желания мальчиков и девочек меняются, но некоторые игрушки «вне времени»!В коллекции «Александровской слободы» есть именно такая, раритетная. В кон.XIX – нач.XX вв. ни одна детская не обходилась без обязательного атрибута - лошадки-качалки, рассказывают в музее-заповеднике."Их изготавливали повсеместно, в том числе и в многочисленных кустарных мастерских. По качеству игрушки можно было судить о благосостоянии семьи. В знатных семьях их делали на заказ. «Музейная» лошадка могла бы гордиться добротным изготовлением. «Ее основу сделали из сосны, затем обтянули натуральной кожей, из нее же изготовили конскую упряжь и седло, а для гривы, хвоста и ресничек взяли конский волос. Едва «выпрыгнув» из рук мастера, она очутилась в большом роскошном доме купцов Зубовых-Лавровских. (В провинциальном Александрове эта фамилия была очень уважаема, в первую очередь за меценатство.)", – поделилась хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода» Ирина Короткова.Но «вечные» материалы еще не придумали. Придя в негодность, эта игрушка еще долгие годы хранилась на чердаке, пока не попала в музей-заповедник «Александровская слобода». Музейные фонды насчитывают десятки тысяч единиц хранения, и черед этой игрушки пришел не сразу. Много времени потребовалось, чтобы по сохранившимся небольшим фрагментам восстановить первоначальный вид. Ведь в работе реставратора главное – не создать новое, а возродить к жизни прежнее, существовавшее в реальности. Но чудо свершилось, и теперь этот предмет стал непременным украшением новогодних выставок!«Кто перед Рождеством хлопочет сплоченно, тот весь следующий год будет жить в мире и согласии», - говорит народное поверье. Праздничный стол изобиловал всевозможными яствами, но в первую очередь красивой была посуда – лучшая из хранившейся в доме, в том числе и фамильное серебро. «В коллекции музея имеется бульотка XIX в., своеобразный набор из трех съемных частей: чайника, подставки и спиртовой горелки. За посудой подобного типа это название закрепилось от англ. «to boil» - «кипятить, варить» или фр. «bouillir» - «кипеть». Бульотки относились к семейству самоваров и служили для подогрева предварительно кипяченой воды. В XIX веке они получили широкое распространение в аристократических семьях, следующих европейскому стилю жизни. Гостям не приходилось ждать, когда поспеет самовар, бульотка всегда была наготове с постоянно кипящей водой. Именно такую, необычную для нас посуду можно было увидеть и на рождественском столе», – рассказала главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жилкина.Фото: пресс-служба музея-заповедника "Александровская слобода"