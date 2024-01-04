Мальчиков родилось больше, чем девочек.

Во Владимирской области в первые дни 2024 года родилось 40 детей. Среди них 23 мальчика и 17 девочек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Авдеев.В первый день нового года родилось девять детей: пять мальчиков и четыре девочки.Больше всего новорожденных - пятерых приняли в областном перинатальном центре, там же появился и первый ребенок в этом году в городе.