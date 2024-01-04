В Селивановском районе при пожаре в жилом доме погиб один человек
Сегодня, 4 января, в 8:55 в...
В Селивановском районе при пожаре в жилом доме погиб один человек
Сегодня, 4 января, в 8:55 в деревне Губино Селивановского района произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, к месту тушения пожара незамедлительно выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Возгорание ликвидировали. В результате пожара погиб 1 человек. Причины происшествия устанавливаются.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара звонить 101, 112 или 01.
Фото: freepik.com