В Судогде состоится турнир юных хоккеистов Золотая шайба памяти Олимпийского чемпиона Александра...
В Судогде состоится турнир юных хоккеистов "Золотая шайба" памяти Олимпийского чемпиона Александра Рагулина
С 5 по 9 января 2024 года в Судогде пройдёт традиционный турнир юных хоккеистов памяти трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Рагулина "Золотая шайба".
В нём примут участие 8 команд 2013-2014 годов рождения из разных уголков России.
1. "Судогодец" (Судогда)
2. "Белые медведи" (Кимры, Тверская область);
3. "Альтернатива" (Саратов);
4. "Ягуар" (пос. Ува, Удмуртия);
5. "Спарта" (Заводоуковск, Тюменская область);
6. "Йети" (Великий Новгород);
7. "Титан" (с. Вавож, Удмуртия);
8. "Кристалл" (с. Кушнаренково, Башкортостан)
Торжественное открытие турнира состоится в пятницу 5 января в 13:00 в Ледовом Дворце.
Фото: freepik.com