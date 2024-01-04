В Судогде состоится турнир юных хоккеистов Золотая шайба памяти Олимпийского чемпиона Александра...

В Судогде состоится турнир юных хоккеистов "Золотая шайба" памяти Олимпийского чемпиона Александра РагулинаС 5 по 9 января 2024 года в Судогде пройдёт традиционный турнир юных хоккеистов памяти трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Рагулина "Золотая шайба".В нём примут участие 8 команд 2013-2014 годов рождения из разных уголков России.1. "Судогодец" (Судогда)2. "Белые медведи" (Кимры, Тверская область);3. "Альтернатива" (Саратов);4. "Ягуар" (пос. Ува, Удмуртия);5. "Спарта" (Заводоуковск, Тюменская область);6. "Йети" (Великий Новгород);7. "Титан" (с. Вавож, Удмуртия);8. "Кристалл" (с. Кушнаренково, Башкортостан)Торжественное открытие турнира состоится в пятницу 5 января в 13:00 в Ледовом Дворце.Фото: freepik.com