Во Владимирской области будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней ЦИК...

Во Владимирской области будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетенейЦИК России определил число участковых избирательных комиссий, которые при голосовании на выборах Президента Российской Федерации будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней.По всей стране КОИБами будут оснащены 13 тысяч 861-на участковая избирательная комиссия. Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут задействованы и во Владимирской области. По словам председателя избирательной комиссии региона Вадима Минаева, областной избирком активно включился в процесс организации процедуры выборов.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области- Основная задача этого первого этапа - информирование. Спасибо нашим коллегам из органов местного самоуправления. Очень оперативно, буквально на следующий день после объявления даты выборов мы разместили порядка 120 информационных поверхностей на территории Владимирской области. Будем продолжать эту работу.