25 пожаров зарегистрировано на территории Владимирской области за новогодние выходные. В огне погибли 5 человек и еще 2 пострадали, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС по области. 30

25 пожаров зарегистрировано на территории Владимирской области за новогодние выходные. В огне погибли 5 человек и еще 2 пострадали, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС по области. 30 декабря 2023 года в 00:01 стало известно о возгорании частного жилого дома №54 на улице Лесозаводской в поселке Андреево Судогодского района. К моменту прибытия спасателей уже вовсю