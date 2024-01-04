Во Владимирской области в результате серьезного ДТП пострадали 5 человек З января 2024 года около...

Во Владимирской области в результате серьезного ДТП пострадали 5 человекЗ января 2024 года около деревни Городок Камешковского района произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ 2110 вылетел с дороги и перевернулся. Спасатели владимирского Россоюзспаса ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.Пострадали пять человек, которых до приезда спасателей отправили в больницу.Чтобы не произошло возгорание автомобиля, спасатели отключили у транспортного средства аккумулятор.Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области I Мониторинг33