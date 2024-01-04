Певица Селена Гомес сообщила, что хотела бы сосредоточиться на актерской карьере.

Певица Селена Гомес сообщила, что хотела бы сосредоточиться на актерской карьере.31-летняя звезда, обожаемая миллионами людей по всему миру, задумалась о смене фокуса в своем творчестве. Селена Гомес рассказала, что в ее планах записать еще один альбом, но в целом она бы хотела выбрать карьеру актрисы.Артистка не считает себя выдающейся певицей, но отмечает, что умеет рассказывать истории и сочинять песни. Именно это в ней и ценят поклонники.Селена Гомес призналась, что никогда не рассматривала занятия музыкой всерьез. Пение она всегда воспринимала как хобби. Но все переросло в серьезную музыкальную карьеру. Сначала она пела, потому что ей это нравилось, а потом гастрольная жизнь накрыла ее с головой. Она совмещала выступления с собственным телешоу и работой актрисы. В какой-то момент Гомес попала в психиатрическую больницу из-за напряжения и перегрузки. Именно поэтому ей хочется выбрать что-то одно. "Я устала", – призналась знаменитость в недавнем интервью.Селена Гомес. Фото: соцсети/@selenagomezСейчас Селена занимается музыкой, снимается в кино и выпускает свой собственный бренд косметики. Она признается, что очень устала от такого режима. И для дальнейшего развития она планирует выбрать актерскую карьеру, это увлекает звезду больше всего.В этом году Селена Гомес планирует выпустить новый альбом, который станет продолжением предыдущего. Поклонники ждут его уже три года. Возможно, это будет последняя музыкальная работа артистки.