Русская православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.

Русская православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.История праздникаВ качестве церковного праздника Собор Костромских святых былустановлен лишь в 1981 году. Однако первые святые в этих краях стали появлятьсяеще в X веке. Отсчет принято вести от Авраамия Ростовского, которыйпришел нести божье слово живущим тут славянским и угорским племенам.Сама Кострома появилась лишь спустя столетие после смерти Авраамия. После минул еще век и ученики и собеседники преподобного Сергия Радонежского тоже облюбовали эти места. В Смутное время пришедшие с Запада католики пролили в Костромской земле кровь мучеников за православную веру. Новомученики, которые были убиты большевиками спустя 300 лет, считаются их духовными последователями и преемниками.Мучеников, церковных подвижников, святых и просветителей,которые проявили себя в Костромской земле, православные почитают 5 февраля.Церковный праздник был введен в день поминовения преподобного ГеннадияКостромского.Агафий-полухлебник: чьим именем народ назвал 5 февраляПервая часть народного названия дня отсылает к другомуправославному празднику – дню почитания памяти священномученика Климента имученика Агафангела. Агафангел был учеником Климента. Их жесточайше истязали,однако святые были тверды в своей вере. После освобождения они лечили людей возложениемрук и обращали язычников в христианство. Агафангела усекли мечом после смертиимператора Максимиана. Клиента освободили из темницы, однако затем и его убиливоины, ворвавшиеся в храм.Однодневный постВ 2020 году 5 февраля выпадает на среду. Каждая среда ипятница, кроме сплошных седмиц, в православной традиции является однодневнымпостом, и этот день – не исключение. Рыбу в этот день есть можно, а вотмолочные продукты, мясо и яйца – под запретом.Народные приметыВ народе считалось, что если кошка легла дома к верху брюхом,то стоит ждать тепла. На такую же погоду указывали скачущие по веткам белки. Авот громкое щебетанье синиц поутру, наоборот, сулило приход заморозков.Кроме того, крестьяне смотрели на толщину снега на полях.Считалось, что если его будет много, то урожай в следующем году удастся наславу. "Снег глубок – хлеб хорош", – говорили в народе.Обычаи на 5 февраляВторую часть своего народного названия этот день получил впамять о традиции проверять свои закрома. Считалось, что заняться этимжелательно было за день до этого, на . Однако у тех, кто неуспел вовремя, появлялся второй шанс на Агафия-полухлебника.Как обычно, народная мудрость гласила, что к моментупроверки запасов должно оставаться примерно половина. В противном случае порциипридется сокращать.Считалось, что 5 февраля крестьяне должны посвятить домашнимзаботам. Помимо проверки остатков запасов надо было проверить, не пропали липродукты за время хранения."Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зернусчет ведет"Кроме того, стоило проверить состояние подготовленного на посевзерна и привести в порядок сами амбары. За зиму могли успеть покоситься стены илирасшататься двери – все это необходимо было исправить в этот день.Заняться хозяйством следовало непременно в этот день,поскольку более удобного случая для домашних хлопот подобного толка в будущеммогло и не представиться. Так что ответ на вопрос, какой праздник 5 февраля наших предков беспокоил не так сильно, как желание найти время на все домашние дела.Для тех же, чье хозяйство в такой работе не нуждалось,существовала другая традиция. Считалось, что 5 февраля зажиточный люд долженприглашать к себе домой нищих и обездоленных, и не только щедро угощать гостей,но и развлекать их беседами.Именины 5 февраляАгафангел,Владимир,Геннадий,Евдокия,Евсевий,Екатерина,Иван,Иосиф,Климент,Мавсима,Макарий,Милица,Павлин,Саламан,Серафим,Феоктист,Федор.