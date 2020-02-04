Русская православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.
Русская православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.
История праздника
В качестве церковного праздника Собор Костромских святых был
установлен лишь в 1981 году. Однако первые святые в этих краях стали появляться
еще в X веке. Отсчет принято вести от Авраамия Ростовского, который
пришел нести божье слово живущим тут славянским и угорским племенам.
Сама Кострома появилась лишь спустя столетие после смерти Авраамия. После минул еще век и ученики и собеседники преподобного Сергия Радонежского тоже облюбовали эти места. В Смутное время пришедшие с Запада католики пролили в Костромской земле кровь мучеников за православную веру. Новомученики, которые были убиты большевиками спустя 300 лет, считаются их духовными последователями и преемниками.
Мучеников, церковных подвижников, святых и просветителей,
которые проявили себя в Костромской земле, православные почитают 5 февраля.
Церковный праздник был введен в день поминовения преподобного Геннадия
Костромского.
Агафий-полухлебник: чьим именем народ назвал 5 февраля
Первая часть народного названия дня отсылает к другому
православному празднику – дню почитания памяти священномученика Климента и
мученика Агафангела. Агафангел был учеником Климента. Их жесточайше истязали,
однако святые были тверды в своей вере. После освобождения они лечили людей возложением
рук и обращали язычников в христианство. Агафангела усекли мечом после смерти
императора Максимиана. Клиента освободили из темницы, однако затем и его убили
воины, ворвавшиеся в храм.
Однодневный пост
В 2020 году 5 февраля выпадает на среду. Каждая среда и
пятница, кроме сплошных седмиц, в православной традиции является однодневным
постом, и этот день – не исключение. Рыбу в этот день есть можно, а вот
молочные продукты, мясо и яйца – под запретом.
Народные приметы
В народе считалось, что если кошка легла дома к верху брюхом,
то стоит ждать тепла. На такую же погоду указывали скачущие по веткам белки. А
вот громкое щебетанье синиц поутру, наоборот, сулило приход заморозков.
Кроме того, крестьяне смотрели на толщину снега на полях.
Считалось, что если его будет много, то урожай в следующем году удастся на
славу. "Снег глубок – хлеб хорош", – говорили в народе.
Обычаи на 5 февраля
Вторую часть своего народного названия этот день получил в
память о традиции проверять свои закрома. Считалось, что заняться этим
желательно было за день до этого, на . Однако у тех, кто не
успел вовремя, появлялся второй шанс на Агафия-полухлебника.
Как обычно, народная мудрость гласила, что к моменту
проверки запасов должно оставаться примерно половина. В противном случае порции
придется сокращать.
Считалось, что 5 февраля крестьяне должны посвятить домашним
заботам. Помимо проверки остатков запасов надо было проверить, не пропали ли
продукты за время хранения.
"Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну
счет ведет"
Кроме того, стоило проверить состояние подготовленного на посев
зерна и привести в порядок сами амбары. За зиму могли успеть покоситься стены или
расшататься двери – все это необходимо было исправить в этот день.
Заняться хозяйством следовало непременно в этот день,
поскольку более удобного случая для домашних хлопот подобного толка в будущем
могло и не представиться. Так что ответ на вопрос, какой праздник 5 февраля наших предков беспокоил не так сильно, как желание найти время на все домашние дела.
Для тех же, чье хозяйство в такой работе не нуждалось,
существовала другая традиция. Считалось, что 5 февраля зажиточный люд должен
приглашать к себе домой нищих и обездоленных, и не только щедро угощать гостей,
но и развлекать их беседами.
Именины 5 февраля
Агафангел,
Владимир,
Геннадий,
Евдокия,
Евсевий,
Екатерина,
Иван,
Иосиф,
Климент,
Мавсима,
Макарий,
Милица,
Павлин,
Саламан,
Серафим,
Феоктист,
Федор.