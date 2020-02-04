Турецкий актер Аднан Коч, прославившийся благодаря роли в сериале Великолепный век, был приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения. Звезду обвиняют в незаконном ношении ..

Турецкий актер Аднан Коч, прославившийся благодаря роли в сериале "Великолепный век", был приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения. Звезду обвиняют в незаконном ношении оружия, захвате заложников и сопротивлении полиции.В марте 2018 года Аднан Коч и пятеро его друзей были задержаны в рамках антинаркотической операции. Правонарушители захватили в заложники полицейских и ранили шестерых из них. Кроме того, они попытались уничтожить улики, сообщает .