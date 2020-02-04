Полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, которая была организована в разных регионах России под видом автосалонов. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, жертвами мошенников стали более 300 человек, ущерб составил свыше 100 миллионов рублей.

Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян.Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске. Они арендовали помещения под автосалоны, брали автомобили под реализацию, обещая продать в самое ближайшее время и на хороших условиях, а потом исчезали. Так клиенты лишались и денег, и машин.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, от действий банды пострадали более 300 человек. Общий ущерб превысил 100 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Шестерых участников банды арестовали, двое объявлены в розыск.