Матчем в Торонто между местными Мэйпл Лифс и Флорида Пантерз стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Пантеры в гостях обыграли хозяев льда со счетом 5:3. В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.

Матчем в Торонто между местными "Мэйпл Лифс" и "Флорида Пантерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пантеры" в гостях обыграли хозяев льда со счетом 5:3. В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.Она стала для него 18-й в нынешнем сезоне. Всего же на счету россиянина уже 41 (23+18) очко после 51 игры регулярного чемпионата. Его соотечественник и партнер по команде Сергей Бобровский отразил в этой встрече 31 бросок из 34 и помог "Флориде" добиться победы на выезде.У победителей хет-трик оформил Марк Пизик. По голу записали на свой счет Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. В составе проигравших отличились Джон Таварес, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.