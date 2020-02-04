В январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Рейтинг BBI включает в себя данные о 500 богатейших людях планеты, в числе которых 23 россиянина. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.Семерым из представленных в рейтинге россиян удалось увеличить свое состояние. Так, владелец "Норникеля" Владимир Потанин стал богаче на 1,44 миллиарда долларов и по-прежнему возглавляет список самых состоятельных граждан страны. Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов стал богаче на 600 миллионов долларов.Январь оказался неудачным для акционера "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц стал беднее на 1,96 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда.За прошлый год 23 богатейших россиянина стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за последние четыре года, сообщило РИА "Новости".