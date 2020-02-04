Авторы нового Кодекса об административных правонарушениях в 8 раз увеличат число правонарушений, на штрафах за которые можно сэкономить. Это 60 процентов всего, что подразумевает Кодекс, вместо семи процентов, как сейчас.

Авторы нового Кодекса об административных правонарушениях в 8 раз увеличат число правонарушений, на штрафах за которые можно сэкономить. Это 60 процентов всего, что подразумевает Кодекс, вместо семи процентов, как сейчас.Исключения составят серьезные проступки и отдельные нарушения правил дорожного движения, сообщает телеканал "Россия 24". Всего проект нового КоАП предусматривает почти 1700 административных правонарушений. Он может быть введён в действие в 2021-м году.