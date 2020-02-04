Минтранс предлагает внести ряд изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Ведомство предлагает разрешить высаживать тех, кто громко слушает музыку, поет и играет на музыкальных инструментах, а также плохо пахнущих людей в грязной одежде.

Министерство транспорта предлагает внести ряд изменений в "Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", которые были утверждены еще в 2013 году.До сих пор формулировка была общая: полицейские могут высадить пассажира из поезда, если он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других людей.Теперь же пункт соответствующего приказа предлагается уточнить – пояснить, за что именно пассажир может быть высажен из поезда.В частности, планируется вписать в него фразы о том, что это может быыть сделано, если пассажир громко включил радио, магнитофон или другое звуковоспроизводящее устройство, играет на музыкальном инструменте и поет, использует звукоусилители.Кроме того, к нарушающим спокойствие других пассажиров предлагается отнести людей в грязной одежде, а также от которых исходит "неприятный, зловонный запах".Соответствующий проект Приказа Минтранса РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.