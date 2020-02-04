Они оба раскаялись

Во Владимирской области 2 февраля Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту убийств. 31-летний и 62-летний местные жители подозреваются в убийстве своих сожительниц.В первом случае пара прожила вместе 10 лет. Семья много выпивала и часто ругалась. 1 февраля после ссоры женщина ушла из дома, забыв ключи. Вернувшись лишь на следующее утро, она позвонила в домофон, но вместе того, чтобы открыть, сожитель вышел на улицу и ударил женщину ножом. По словам пресс-службы СК, мужчина во всём раскаялся. У погибшей осталось двое малолетних детей.В тот же день в квартире в посёлке Войкова задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, с которой прожил 12 лет. По его словам, он накинулся на неё из-за того, что она заставляла его выпить, а он не хотел. Так и завертелась ссора, закончившаяся летальным исходом.