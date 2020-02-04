Европе необходим диалог с Россией. И сотрудничество с Москвой по самым разным направлениям, в том числе по Украине - уже показало свою эффективность. Об этом заявил президент Франции Макрон на встрече со своим коллегой из Польши. Он также заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями.

Европе необходим диалог с Россией. И сотрудничество с Москвой по самым разным направлениям, в том числе по Украине — уже показало свою эффективность. Об этом заявил президент Франции Макрон на встрече со своим коллегой из Польши. Он также заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями."Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу​​​. Франция – не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская. Когда я смотрю на карту, то четко видно, что Россия – это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами", — заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.