Комедийный фильм Клима Шипенко Холоп стал самым кассовым в истории России. Картина уже собрала в прокате 3044,2 миллиарда рублей, обогнав тем самым Движение вверх Антона Мегердичева, ..

Комедийный фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самым кассовым в истории России. Картина уже собрала в прокате 3044,2 миллиарда рублей, обогнав тем самым "Движение вверх" Антона Мегердичева, сообщаетРежиссера похвалили не только зрители, но и многие коллеги по цеху. Так, Алексей Учитель назвал Клима Шипенко мастером, который умеет работать в разных жанрах. Напомнил, что "Холоп" появился на больших экранах 26 декабря 2019 года. Главные роли в ленте сыграли Милош Бикович и Александра Бортич.