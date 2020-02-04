Мошенница умудрилась вытянуть из женщины чуть более трех миллионов рублей. Как стало известно, в сентябре 2019 года к сотруднице одной из столичных школ прямо в учебном заведении подошла ..

Мошенница умудрилась вытянуть из женщины чуть более трех миллионов рублей. Как стало известно, в сентябре 2019 года к сотруднице одной из столичных школ прямо в учебном заведении подошла лже-гадалка и убедила, что на ее семью наложено проклятье. Преступница предложила ошарашенной москвичке помощь. Перепуганная москвичка в срочном порядке взяла кредит и перевела на банковскую карту лже-целительницы деньги, передаетЧерез несколько месяцев женщина осознала, что ее обманули. 2 февраля она пришла в полицию и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".