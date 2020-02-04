Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке Даллас Старз. Хозяева льда, забросив первыми, уступили звездам со счетом 3:5.

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке "Даллас Старз". Хозяева льда, забросив первыми, уступили "звездам" со счетом 3:5.У проигравших отличился российский форвард Павел Бучневич, которому ассистировал Артемий Панарин. Также за "Нью-Йорк" шайбы забросили Бретт Хауден и Брендан Лемье. Вратарь Александр Георгиев вышел на замену в третьем периоде, отразив пять бросков из шести.