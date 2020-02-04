МВД подготовило законопроект о порядке выдворения мигрантов с опасными заболеваниями. В том числе, с коронавирусом. Решение о депортации будут также принимать Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

МВД подготовило законопроект о порядке выдворения мигрантов с опасными заболеваниями. В том числе, с коронавирусом. Решение о депортации будут также принимать Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Свои действия они должны согласовывать с Минюстом. Заболевшим, при этом, необходимо предоставить лечение, сопровождение и перевозку.Кроме коронавируса, в списке также чума, холера, туберкулез, ВИЧ и сибирская язва. Документ, по данным телеканала "Россия 24", представят кабмину в марте, Госдума рассмотрит его в мае.