Поклонники виртуальных развлечений при выборе игровой площадки обращают внимание на многие параметры.

Прежде всего, online-клуб должен быть надежным и предоставлять достаточное количество услуг для клиента. Также немаловажным фактором является система начислений бонусов, наличие нескольких способов пополнения счета и, представленный на сайте, ассортимент игровых автоматов. Судя по отзывам постоянных пользователей казино Фараон официальный сайт на все 100% отвечает этим требованиям.

Казино Фараон: регистрация, игры, способы оплаты и вывода денег

Перед тем, как зарегистрироваться на официальном сайте casino Фараон, необходимо ознакомиться с правилами работы клуба. Далее нужно зайти в раздел «Регистрация», где указать номер телефона и e-mail, и перейти по ссылке из электронного письма для подтверждения создания аккаунта. Также необходимо указать ФИО и дату рождения. Клиентами казино могут стать только совершеннолетние лица. Если эту информацию не указать изначально, то ее все равно надо будет предоставлять при первом выводе денег с личного счета. Разработки многих известных производителей, таких как Novomatic, NetEnt, Betsoft, Микрогейминг, Уникум, Игрософт и других, представлены на сайте в разделе «Игры». Их можно отфильтровать по популярности, разработчикам и другим параметрам. Здесь есть классические игровые автоматы и более новые видеослоты с 3D графикой, рулетка, карточные игры и видеопокер. Пополнить депозит и осуществить вывод выигрышей доступно несколькими способами. Это могут быть банковские карты и электронные кошельки, мобильные операторы и платежные системы. Сроки вывода денег напрямую зависят от способа выведения, то есть на электронные кошельки практически мгновенно, а на карты - до нескольких дней.

Бонусная политика онлайн-клуба

Первый бездепозитный бонус можно получить сразу после регистрации. Он активируется с помощью кода, который приходит в электронном письме. Далее при первом пополнении счета начисляется поощрение от 100% до 200% от депозита, в зависимости от его суммы. При последующих депозитах от 5 долларов бонусы начисляются в размере 8% от суммы. Если пополнение осуществляется через смс, тогда на бонусный счет поступает 100% от депозита. Обналичить бонусные деньги сразу не получиться, так как их сначала необходимо отыграть с определенным вейджером. Регулярно посещая ресурс, и активно играя в автоматы на реальные деньги, клиенты казино Фараон будут повышать свой статус. Всего статусов семь: Новобранец, Воин, Генерал, Жрец, Наместник, Визирь и Фараон. Переходя на новый уровень, пользователи получают выгодные условия для игры – это более низкие вейджеры для отыгрыша бонусов и более высокие поощрения за депозиты. Еще одним бездепозитным бонусом есть подарок ко Дню рождения. Сумма такого подарка зависит от статуса геймера в клубе. Во время регистрации геймер может подписаться на рассылку новостей. В таком случае пользователь всегда будет проинформирован о проводимых на сайте акциях, турнирах и розыгрышах лотереи. Также на электронный адрес или по смс осуществляется рассылка промокодов, которые активируется в специальном поле перед игрой в автомат.

Играть или не играть на сайте?

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