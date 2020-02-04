04.02.2020

2020-02-04 14:15:04

Имя на карте. Краевед раскрыл тайну названия города Петушки

О происхождении названия города Петушки нашему корреспонденту Ольге Слободнюк рассказал его житель, краевед, кандидат исторических наук Владимир Алексеев.

- Владимир Николаевич, как вы решили исследовать этот вопрос, если версия о том, что это название связано с петухами, уже прижилась?

- Меня поразило обилие версий, наверное, с полдюжины! И птички, и цветочки, и история с разбойником. Это множество заставляет задуматься, а где же правда? Поскольку я историк, то основываюсь на документах. Я давно знаю, что многие названия наших деревень, сёл происходят от имён первых жителей, точнее одного, кто занимался сбором податей. Например, было 5 мужиков в деревне, 5 дворов. И старший по сбору податей был Степан. И писали, что деревня Степанова. Игнат - Игнатова. И я думал, что был какой-то человек с именем, похожим на Петушки, от которого всё и пошло. А дальше нашлись книги 1638 года, где было указано, что от деревни Старое Яковлево, что на месте нынешних Петушков, на большую Владимирскую дорогу отселились несколько дворов крестьян. Среди них оказался Елизарка по прозвищу Пятунка Яковлев, т.к. он из деревни Яковлево. Дело в том, что в то время на Руси давали ещё и прозвища. Елизар – христианское имя, а прозвище – пятый в семье, Пятунка, Пятушка, Пятой. Детей называли ещё Первак, Первуша, Третьяк, Четвертак. Поэтому сейчас огромное количество деревень Четвертаково, Десятово. И я думаю, что от этого уменьшительно-ласкательного имени Пятушка деревню и назвали. Он был, видимо, старший по налогам. Кстати, случайно обнаружилось, что у нас около Петушков есть овраг, который называется Пятуховский через букву я. А потом яканье оглушили и стали говорить ПЕтушки. Но ПЕтушки – непонятное слово, а ПетушкИ – понятное, со временем произошла трансформация. Например, рядом с Петушками есть деревня Горушка. Там такая же ситуация. Люди думают, что там горка, хотя, на самом деле деревня в низине. В старых книгах написано, деревня Горушки. Т.е. было уменьшительно имя от имени Егор - Егорушка, Горушка. Деревня чья? Горушки. Например, моего тестя звали Гор Горыч. А потом вместо ГОрушки стала ГорУшка, будто бы название связано с рельефом.

- Ваша версия с этим Пятушкой очень достоверная, а может ли это иметь какие-то последствия? Или этот образ петуха так прижился, что не стоит от него отказываться?

- В прошлом году у нас вышла книга, посвящённая Петушинскому району, там есть моя статья, об этом уже знают, конечно, об этом говорят в нашем музее краеведческом. Но поменять уже сложно, потому что есть герб, на котором два жёлтых петуха. Просто надо знать, как было на самом деле.

Ольга Слободнюк. "Радио России-Владимир". 106.3 МГц