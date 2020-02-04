Уругвайский теннисист, 48-я ракетка мира Пабло Куэвас в первом круге турнира в аргентинской Кордове в двух сетах за один час 36 минут обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:5, 6:2.

Уругвайский теннисист, 48-я ракетка мира Пабло Куэвас в первом круге турнира в аргентинской Кордове в двух сетах за один час 36 минут обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:5, 6:2.Куэвас пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, а у Дельбогниса, занимающего 74-е место в рейтинге ATP, три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из десяти.Таким образом, Куэвас вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять итальянец Джанлука Магер (133), переигравший в первом круге аргентинца Хуана Пабло Фиковича (244) – 6:2, 3:6, 6:2.