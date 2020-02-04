Это на 200 млн рублей больше, чем было выделено в прошлом году

На обеспечение жителей Владимирской области льготными лекарствами будет направлено 1,5 млрд рублей. Из них – более 1,1 млрд рублей из областного и 478 млн рублей из федерального бюджета. Это на 200 млн рублей больше, чем было выделено в прошлом году.В прошлом году лекарственные препараты получили более 86 тысяч жителей региона. Из них 90 – пациенты с редкими заболеваниями. Также более 1100 жителей Владимирской области получили лекарства для лечения таких заболеваний, как склероз, миелолейкоз, гемофилии и других патологий.