Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго.

Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина, сообщается в проекте поправок в закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".Согласно документу, опубликованном на портале нормативно-правовых актов, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на три года более 945 млрд рублей. Проект поправок предполагает увеличение финансирования до 428 млрд рублей в 2020 году, 522 млрд рублей - в 2021-м и 582 млрд рублей - в 2022-м.Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, передает ТАСС. По ее словам, поправки могут быть присоединены к правительственному законопроекту, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств маткапитала. Госдума 21 января приняла его в первом чтении.