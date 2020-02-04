В России определено место, куда будут эвакуироваться из Китая россияне и граждане других государств. При этом в Минздраве РФ не уточняют, где именно находится это место. Туда будут направлены специалисты — врачи-инфекционисты, эпидемиолог, реаниматолог для проведения занятий с медицинским персоналом.

В России определено место, куда будут эвакуироваться из Китая россияне и граждане других государств. При этом в Минздраве РФ не уточняют, где именно находится это место.Заместитель министра Сергей Краевой сообщил, что во вторник туда будут направлены специалисты — врачи-инфекционисты, эпидемиолог, реаниматолог для проведения занятий с медицинским персоналом. Сейчас определяется число граждан, которые проживают или временно находятся в КНР. По словам Краевого, это не только граждане России, есть граждане Белоруссии, Армении, Таджикистана, Украины.Также проводятся вебинары с врачами в регионах по вопросам диагностики, лечения и реабилитации пациентов с коронавирусом 2019-nCoV, передает "Интерфакс".Минздрав РФ организовал горячую линию по вопросам коронавируса. Телефон — 8-800-200-0-200.По последним данным, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тысячи. Помимо Китая инфицированные есть уже в Австралии, Германии, Индии, Италии, Канаде, США, Таиланде, Финляндии, Франции и других странах.В России выявлено два случая заболевания в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.