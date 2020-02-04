Молодой человек воспользовался банковской картой, найденной на улице.

23 января текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель одного из местных предприятий, сообщивший, что с банковской карты организации, предназначенной для оплаты топлива, были похищены денежные средства на сумму более 6 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проведенной работы по подозрению в хищении денежных средств был задержан 19-летний местный житель.Задержанный свою вину признал, пояснив, что нашел банковскую карту на одной из городских улиц. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленник несколько раз использовал её для приобретения товаров в магазинах.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа)Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.