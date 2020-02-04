В результате пострадала женщина – водитель «Тойоты»

Утром 4 февраля во Владимире на мосту через Клязьму произошло ДТП с участием легковушки, КАМАЗа и снегоуборочной машины. В результате пострадала женщина – водитель «Тойоты».По предварительной информации, снегоуборочный трактор не уступил дорогу легковушке. Врезавшись в него, «Тойота» с женщиной за рулём выехала на «встречку», где лоб в лоб столкнулась с КАМАЗом.Из-за аварии в обе стороны образовалась пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.