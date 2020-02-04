При оформлении протокола об административном правонарушении мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками полиции в Сигнальном проезде была остановлена машина под управлением 43-летнего мужчины за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».При оформлении протокола об административном правонарушении мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил денежные средства на консоль коробки передач служебного автомобиля, после чего был задержан.Отделом дознания ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29