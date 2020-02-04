В квартире гражданина, расположенной на улице Барклая, были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и 14 патронов...

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области, УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Москвы задержали подозреваемого – 57-летнего жителя столицы. В квартире гражданина, расположенной на улице Барклая, были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и 14 патронов. Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются револьвером, пригодным для стрельбы и изготовленным самодельным способом, барабаном револьвера и патронами, также пригодными для стрельбы.Отделом дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27